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США депортировали белоруса за незаконный оборот наркотиков

18.10.2018 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Соединенные Штаты Америки передали Беларуси скрывавшегося от уголовного преследования гражданина республики, сообщили в Следственном комитете.

"В Национальном аэропорту "Минск" 17 октября представители правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки передали представителям Следственного комитета задержанного и депортированного из США 21-летнего жителя Гродно, почти два года скрывавшегося от уголовного преследования", - рассказали в СК.

По информации ведомства, гродненец в июне 2015 года был осужден за незаконный оборот психотропных веществ, однако позднее совершил аналогичные преступления  (и  скрылся от уголовного преследования.

В августе 2017 года белорус  задержан правоохранительными органами округа Джексон штата Флорида США за совершение мошенничества. "Принимая во внимание тот факт, что совершенные им в Республике Беларусь действия по приобретению и хранению психотропных веществ признаются криминальными на территории США, а также следуя положениям указанного выше меморандума, американская сторона приняла положительное решение о выдворении обвиняемого и передаче белорусской стороне", - отметили в комитете.

В настоящее время производство по уголовного делу возобновлено. После проведения необходимых следственных действий обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Соединенные Штаты Америки передали Беларуси скрывавшегося от уголовного преследования гражданина республики, сообщили в Следственном комитете.
 
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