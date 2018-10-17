ФБР выдал Беларуси гродненца − он во Флориде скрывался от наших следователей

В конце сентябры мы писали , что представители ФБР приезжали в Минск пообщаться с нашим Следственным комитетом. Встреча состоялась из-за того, что в январе 2018 года в Вашингтоне ведомства подписали меморандум о взаимопонимании. И вот первый результат − американские правоохранители передали Беларуси гродненца, который скрывался от уголовного преследования, сообщает СК.

17 октября в Нацаэропорту представители правоохранительных органов США передали СК задержанного и депортированного из США 21-летнего жителя Гродно. Он скрывался почти два года. В июне 2015 года его осудили за незаконный оборот психотропов (статья 328). Во время отбывания наказания он снова нарушил закон. В мае 2016 года гродненец купил через интернет психотроп, с которым его на следующий день задержала милиция.

Во время рассмотрения дела парень скрылся. Ему заочно выдвинули обвинения в двух преступлениях − оборот психотропов (статья 328) и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415 Уголовного кодекса). Гродненца объявили в розыск по линии Интерпола. Параллельно правоохранители нашли и осудили продавца психотропа.

В августе 2017 года парня задержала полиция штата Флорида за мошенничество. Покупка и хранение психотропов считается криминальной и в США, а в январе 2018 года ФБР и СК подписали меморандум, поэтому американцы решили передать гродненца нашим силовикам.

Уголовное дело возобновили. Обвиняемого пока что держат в следственном изоляторе.