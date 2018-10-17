В Подмосковье изъято 630 тысяч пачек белорусских сигарет без акцизных марок

«Сотрудники ФТС России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную поставку в Россию 20 тонн табачной продукции из Беларуси. По предварительным оценкам, количество изъятых сигарет составляет 630 тысяч пачек. Сумма неуплаченных таможенных платежей в бюджет Российской Федерации составила более 50 млн рос руб», - говорится в сообщении.





Табачные изделия без акцизных марок перемещались под видом транзитной поставки в Грузию. Тягач с прицепом, которым управлял гражданин Беларуси, следовал через Смоленскую область по федеральной трассе в сторону Москвы. Для сокрытия маршрута движения от систем транспортного контроля регистрационные знаки автомобиля были частично закрашены, отмечает ведомство.





Как сообщается, незаконная партия была задержана на территории Московской области во время выгрузки в другой автомобиль. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.