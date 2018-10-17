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Долю малого и среднего бизнеса в Беларуси доведут до 50%

18.10.2018 11:26 — Разное | Myfin  
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Долю малого и среднего бизнеса в Беларуси доведут до 50%
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Цель Стратегии – формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения», – отмечается на сайте правительства.

Основные задачи Стратегии – создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация Стратегии планируется в два этапа:

•    переходный этап – 2018   2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры);

•    основной этап – 2021   2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики).

 
 
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В Беларуси утвердили Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
 
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