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Долю малого и среднего бизнеса в Беларуси доведут до 50%
«Цель Стратегии – формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения», – отмечается на сайте правительства.
Основные задачи Стратегии – создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Реализация Стратегии планируется в два этапа:
• переходный этап – 2018 2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры);
• основной этап – 2021 2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики).
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В Беларуси утвердили Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
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