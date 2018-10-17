

Tkeycoin официально стал участником всемирного реестра собственности

Американская компания Dun & Bradstreet официально внесла TKEY DMCC, компанию разработчик блокчейн-проекта Tkeycoin в всемирный реестр собственности, об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Компания теперь имеет собственный идентификационный номер в мировом реестре. Теперь это новый «знак доверия» перед крупными инвесторами и пользователи программных продуктов Tkeycoin.

Реестр собственности D&B, является авторитетным источником, по состоянию на 2018 год в нем числиться 265,000,000 структур, включая Федеральная служба безопасности России (ФСБ), Министерство Финансов РФ, Министерство обороны, а также мировые компании Apple, Microsoft, Samsung, Youtube, BMW, FIFA и многие другие известные бренды.