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Tkeycoin официально стал участником всемирного реестра собственности

18.10.2018 11:00 — Разное | Myfin  
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Tkeycoin официально стал участником всемирного реестра собственности
Tkeycoin официально стал участником всемирного реестра собственности

Американская компания Dun & Bradstreet официально внесла TKEY DMCC, компанию разработчик блокчейн-проекта Tkeycoin в всемирный реестр собственности, об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Компания теперь имеет собственный идентификационный номер в мировом реестре. Теперь это новый «знак доверия» перед крупными инвесторами и пользователи программных продуктов Tkeycoin.

Реестр собственности D&B, является авторитетным источником, по состоянию на 2018 год в нем числиться 265,000,000 структур, включая Федеральная служба безопасности России (ФСБ), Министерство Финансов РФ, Министерство обороны, а также мировые компании Apple, Microsoft, Samsung, Youtube, BMW, FIFA и многие другие известные бренды.

Значительные действия руководства Tkeycoin позволяют отметить грамотно построенную стратегию вокруг проекта. Недавняя сделка с инвесторами из Арабских стран, переговоры с Альянсом венчурных фондов Кореи и другие действия только положительным образом сказываются на развитии проекта.

 
 
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Американская компания Dun Bradstreet официально внесла TKEY DMCC, компанию разработчик блокчейн-проекта Tkeycoin в всемирный реестр собственности.
 
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