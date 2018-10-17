В Китае дебютировал электромобиль стоимостью менее 20 тысяч долларов и с запасом хода более 400 км

На мощностях GMMC, совместного предприятия компаний GAC и Mitsubishi в китайском городе Чанша, начался выпуск нового электрического «паркетника» Eupheme EV.





За основу электрокара длиной 4,33 м и с колесной базой 2,56 м взят компактный кроссовер GAC GS3. В движение он приводится электромотором, развивающим 68 лошадиных сил и 120 Нм крутящего момента, — отдачу можно кратковременно поднять до 179 сил и 290 Нм.





На набор первой «сотни» по паспорту Eupheme EV тратит 8,6 секунды, максимальная скорость достигает 156 км/ч. На одном заряде батарей (ее емкость не указывается) новинка может преодолеть в комбинированном цикле до 410 км (согласно китайской измерительной методике).





Оснащение базовой версии кроссовера включает светодиодные фары, ABS и систему стабилизации, а также ассистенты трогания под уклон и спуска с горы. У топовых версий будут также виртуальная панель приборов с 10,1-дюймовым экраном и мультимедиасистема.





В Китае за электрический SUV просят от 135 800 юаней (19 650 долларов в пересчете) с учетом государственных субсидий на покупку электрокаров. Сперва автомобиль появится в продаже в 12 крупнейших мегаполисах КНР, позже запланирован выход и на другие рынки — но какие именно, об этом руководство GAC и Mitsubishi пока не упоминает.