Специалисты МАГАТЭ высоко оценили уровень безопасности БелАЭС





Эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации на БелАЭС.

Зарубежные специалисты работали в Беларуси две недели. Комиссия проверяла, как готовы белорусские ведомства к возможным авариям на атомной электростанции. Строительство станции завершается, в связи с этим были проведены плановые учения спасателей, на которых присутствовали и эксперты МАГАТЭ.

«Эксперты миссии пришли к выводам, что в Беларуси существуют эффективно действующие и надёжные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, выделили хорошие практики. Их можно применять и в других странах. Обозначили сильные стороны, а также те области, где может проводиться дальнейшее улучшение», – отметил заместитель гендиректора МАГАТЭ.