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Специалисты МАГАТЭ высоко оценили уровень безопасности БелАЭС
18.10.2018 11:15 — Разное | Ежедневник
Эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации на БелАЭС.
Зарубежные специалисты работали в Беларуси две недели. Комиссия проверяла, как готовы белорусские ведомства к возможным авариям на атомной электростанции. Строительство станции завершается, в связи с этим были проведены плановые учения спасателей, на которых присутствовали и эксперты МАГАТЭ.
«Эксперты миссии пришли к выводам, что в Беларуси существуют эффективно действующие и надёжные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, выделили хорошие практики. Их можно применять и в других странах. Обозначили сильные стороны, а также те области, где может проводиться дальнейшее улучшение», – отметил заместитель гендиректора МАГАТЭ.
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Эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации на БелАЭС.
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