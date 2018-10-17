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Специалисты МАГАТЭ высоко оценили уровень безопасности БелАЭС

18.10.2018 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Специалисты МАГАТЭ высоко оценили уровень безопасности БелАЭС

Эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации на БелАЭС.

Зарубежные специалисты работали в Беларуси две недели. Комиссия проверяла, как готовы белорусские ведомства к возможным авариям на атомной электростанции. Строительство станции завершается, в связи с этим были проведены плановые учения спасателей, на которых присутствовали и эксперты МАГАТЭ.

«Эксперты миссии пришли к выводам, что в Беларуси существуют эффективно действующие и надёжные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, выделили хорошие практики. Их можно применять и в других странах. Обозначили сильные стороны, а также те области, где может проводиться дальнейшее улучшение», – отметил заместитель гендиректора МАГАТЭ.

 
 
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Эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации на БелАЭС.
 
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