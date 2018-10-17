Все билеты на декабрьский концерт группировки «Ленинград» распроданы. Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия.



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Напомним, билеты на традиционный декабрьский сольник питерской группы в «Минск-Арене» появились в продаже 22 января 2018. За полтора месяца до концерта все билеты — как на танцпол, так и на трибуны — фанаты коллектива раскупили. Квитки стоили от 35 до 105 рублей (танцпол — 75 рублей, фанзона — 90 рублей).

Похожая ситуация была в прошлом году. Билетов на концерт не стало тоже за полтора месяца до ивента. Тогда организаторы объявили дополнительный концерт. В итоге, за 2017-й группа выступила в «Минск-Арене» дважды: 19 марта и 1 декабря .

В этом году питерцы уже приезжали с концертом в Беларусь. Они были хедлайнерами лидского фестиваля LIDBEER.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья» , которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.