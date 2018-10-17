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Билетов нет. Все квитки на "Ленинград" раскупили за полтора месяца до приезда группы в Минск
Все билеты на
Напомним, билеты на традиционный декабрьский сольник питерской группы в «Минск-Арене»
Похожая ситуация была в прошлом году. Билетов на концерт не стало тоже за полтора месяца до ивента. Тогда организаторы объявили дополнительный концерт. В итоге, за 2017-й группа выступила в «Минск-Арене» дважды:
В этом году питерцы уже приезжали с концертом в Беларусь. Они
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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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