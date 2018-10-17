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Первая ракетка мира не выступит на итоговом турнире WTA в Сингапуре, Соболенко - первая запасная
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре, который пройдет 21−28 октября. Как отмечает официальный
Повреждение Симона Халеп получила еще на турнире в китайском Ухане. Позже лидер женского мирового рейтинга попыталась вернуться на корт на открытом чемпионате Китая в Пекине, а затем приехала в Москву на Кубок Кремля. Но из-за обнаруженной межпозвонковой грыжи вынуждена была зачехлить ракетку.
— Спина болит. Я не тренировалась четыре недели и не готова играть на таком уровне. Мне нужно время: три-четыре недели упражнений, отдыха, чтобы привести себя в порядок. У меня достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону, — пояснила Симона Халеп.
Симону Халеп в Сингапуре заменит представительница Нидерландов Кики Бертенс, занимающая 10-е место в мировом рейтинге. Для нее это будет дебют на итоговом турнире WTA.
В отсутствие Халеп состав участниц итогового турнира WTA выглядит так:
1. Ангелик Кербер (№ 3 рейтинга WTA, Германия)
2. Наоми Осака (№ 4 рейтинга WTA, Япония)
3. Петра Квитова (№ 7 рейтинга WTA, Чехия)
4. Каролин Возняцки (№ 2 рейтинга WTA, Дания)
5. Слоан Стивенс (№ 8 рейтинга WTA, США)
6. Элина Свитолина (№ 6 рейтинга WTA, Украина)
7. Каролина Плишкова (№ 5 рейтинга WTA, Чехия)
8. Кики Бертенс (№ 10 рейтинга WTA, Нидерланды).
Белоруска Арина Соболенко сейчас занимает в мировом рейтинге 15-е место, а в чемпионской гонке WTA располагается на 10-й строке, вслед за Кики Бертенс, которая заменила выбывшую Симону Халеп.
Арина Соболенко сейчас является первой запасной, но ее в чемпионской гонке могут обойти Анастасия Севастова из Латвии и россиянка Дарья Касаткина.
Отметим, что нынешняя 9-я ракетка мира немка Юлия Гёргес в чемпионской гонке занимает лишь 16-е место.
Жеребьевка итогового турнира WTA пройдет 19 октября.
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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре, который пройдет 21−28 октября.
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