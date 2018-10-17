Первая ракетка мира не выступит на итоговом турнире WTA в Сингапуре, Соболенко - первая запасная

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре, который пройдет 21−28 октября. Как отмечает официальный сайт WTA, 27-летнюю спортсменку беспокоит травма спины.



Симона Халеп. Фото: Reuters

Повреждение Симона Халеп получила еще на турнире в китайском Ухане. Позже лидер женского мирового рейтинга попыталась вернуться на корт на открытом чемпионате Китая в Пекине, а затем приехала в Москву на Кубок Кремля. Но из-за обнаруженной межпозвонковой грыжи вынуждена была зачехлить ракетку.

— Спина болит. Я не тренировалась четыре недели и не готова играть на таком уровне. Мне нужно время: три-четыре недели упражнений, отдыха, чтобы привести себя в порядок. У меня достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону, — пояснила Симона Халеп.

Симону Халеп в Сингапуре заменит представительница Нидерландов Кики Бертенс, занимающая 10-е место в мировом рейтинге. Для нее это будет дебют на итоговом турнире WTA.

В отсутствие Халеп состав участниц итогового турнира WTA выглядит так:

1. Ангелик Кербер (№ 3 рейтинга WTA, Германия)

2. Наоми Осака (№ 4 рейтинга WTA, Япония)

3. Петра Квитова (№ 7 рейтинга WTA, Чехия)

4. Каролин Возняцки (№ 2 рейтинга WTA, Дания)

5. Слоан Стивенс (№ 8 рейтинга WTA, США)

6. Элина Свитолина (№ 6 рейтинга WTA, Украина)

7. Каролина Плишкова (№ 5 рейтинга WTA, Чехия)

8. Кики Бертенс (№ 10 рейтинга WTA, Нидерланды).

Белоруска Арина Соболенко сейчас занимает в мировом рейтинге 15-е место, а в чемпионской гонке WTA располагается на 10-й строке, вслед за Кики Бертенс, которая заменила выбывшую Симону Халеп.

Арина Соболенко сейчас является первой запасной, но ее в чемпионской гонке могут обойти Анастасия Севастова из Латвии и россиянка Дарья Касаткина.

Отметим, что нынешняя 9-я ракетка мира немка Юлия Гёргес в чемпионской гонке занимает лишь 16-е место.

Жеребьевка итогового турнира WTA пройдет 19 октября.