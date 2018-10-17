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Осенний соревновательный сезон в разгаре...
18.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
13 октября в г. Иваново прошел чемпионат Брестской области по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002 гг. р., мужчин и женщин 2000 г. р. и старше.
Команда Ивацевичского района (на снимке) стала серебряным призером в командном зачете. 1 место заняла команда Кобринского района, 3 место – Пружанского района.
В личном зачете отличились Владислав Питин, ставший серебряным призером в беге на 4 000 м, Владислав Тумаков – серебряный призер в беге на 2 000 м. Ирина Питина остановилась в шаге от пьедестала в беге на 3 000 м. Эти ребята вошли в состав сборной команды Брестской области и примут участие в чемпионате и первенстве Республики Беларусь по кроссу, который пройдет 3 ноября 2018 года в г. Гродно.
Будем болеть за наших ребят, пожелаем им успешного старта.
6 октября 2018 года в г. Малорита в рамках XXXV Международного Малоритского марафона прошел чемпионат Брестской области в беге на 10 000 м и чемпионат Брестской области по эстафетному бегу среди юношей и девушек 2002 г. р. и моложе.
В чемпионате Брестской области в беге на 10 000 м принимали участие спортсмены-воспитанники нашей школы. Павел Михнюк одержал победу, Николай Михнюк стал серебряным призером, Владислав Питин остановился в шаге от пьедестала.
Команда Ивацевичского района в эстафетном беге 8 по 1 000 м в составе Владислава Тумакова, Дарьи Кухоцковолец, Рената Шабатько, Алины Курлени, Андрея Янковича, Анастасии Шиян, Сергея Гопта и Татьяны Чмуневой заняла 4 место.
В этот же день наши воспитанники принимали участие в открытом первенстве Гродненской области и Международных соревнованиях по спортивной ходьбе.
Ребята также выступили успешно, на дистанции 3 000 м Сергей Юхно и на дистанции 2 000 м Алина Чернушевич стали серебряными призерами среди юношей и девушек 2003-2004 г. р.
Людмила Чаплинская, заместитель директора
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13 октября в г. Иваново прошел чемпионат Брестской области по легкоатлетическому кроссу...
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