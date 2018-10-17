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В рамках акции "За безопасность вместе!"...
18.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Сотрудники Ивацевичского РОЧС в рамках акции «За безопасность вместе!» посещают домовладения одиноко проживающих граждан и инвалидов.
Начальник пожарного аварийно-спасательного поста №13 в аг.Гортоль Михаил Куцко обратил пристальное внимание на состояние печей, электропроводки, наличие и исправность автономных пожарных извещателей в домовладениях престарелых граждан.
Спасатель напомнил постояльцам основные правила пожарной безопасности в быту, были вручены тематические памятки и листовки.
Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.
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Сотрудники Ивацевичского РОЧС проверяют жилой сектор.
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