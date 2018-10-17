ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018 году две пинчанки были награждены орденом матери

18.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   14 октября, В День матери, в Пинске традиционно чествовали мам.

  В столице Полесья за время суверенной Беларуси 189 мам были награждены орденом Матери. В нынешнем году к ним присоединились еще две пинчанки. Это Алена Редько и Светлана Голёта.

  Вручавшая женщинам ордена Матери заместитель председателя горисполкома М.В.Ковалевская отметила:

  - Для каждого человека мама является символом любви, чуткости и доброты. Мама - первый наставник, мудрый советчик, самый преданный друг. Материнство - это ответственный труд без выходных и отпусков. Труд, достойный самого глубокого уважения. Особую благодарность хочется выразить матерям, которые взяли на воспитание чужих детей, окружили их любовью и добротой. Мы гордимся вами и видим в вас символ крепости и надежности семейных устоев. Дорогие мамы, желаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия. Пусть у вас будет как можно больше поводов для радости. 

  К поздравлениям присоединилось городское объединение профсоюзов, а также председатели первичных организаций, которые поздравили своих работниц с Днем матери.

  Кроме того, в городском центре культуры и творчества для мам был подготовлен праздничный концерт. Им были посвящены душевные песни и трогательные танцы. Много теплых и искренних слов прозвучало для мам.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  14 октября, В День матери, в Пинске традиционно чествовали мам.   В столице Полесья за время суверенной Беларуси 189 мам были награждены орденом Матери. В нынешнем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии предотвратили крупный теракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика