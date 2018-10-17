В 2018 году две пинчанки были награждены орденом матери

14 октября, В День матери, в Пинске традиционно чествовали мам.



В столице Полесья за время суверенной Беларуси 189 мам были награждены орденом Матери. В нынешнем году к ним присоединились еще две пинчанки. Это Алена Редько и Светлана Голёта.



Вручавшая женщинам ордена Матери заместитель председателя горисполкома М.В.Ковалевская отметила:



- Для каждого человека мама является символом любви, чуткости и доброты. Мама - первый наставник, мудрый советчик, самый преданный друг. Материнство - это ответственный труд без выходных и отпусков. Труд, достойный самого глубокого уважения. Особую благодарность хочется выразить матерям, которые взяли на воспитание чужих детей, окружили их любовью и добротой. Мы гордимся вами и видим в вас символ крепости и надежности семейных устоев. Дорогие мамы, желаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия. Пусть у вас будет как можно больше поводов для радости.



К поздравлениям присоединилось городское объединение профсоюзов, а также председатели первичных организаций, которые поздравили своих работниц с Днем матери.



Кроме того, в городском центре культуры и творчества для мам был подготовлен праздничный концерт. Им были посвящены душевные песни и трогательные танцы. Много теплых и искренних слов прозвучало для мам.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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