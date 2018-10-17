|
Стратегия развития малого и среднего бизнеса утверждена в Беларуси
Программа призвана повысить экономическую свободу предпринимателей для увеличения их вклада в белорусскую экономику.
Стратегия называется
Программа призвана повышать экономическую свободу предпринимательства и увеличивать его вклад в социально-экономическое развитие страны. Формировать конкурентную среду и обеспечивать равные условия хозяйствования для субъектов различных форм собственности.
Определены приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования госрегулирования и поддержки развития предпринимательства.
Сектор МСП способен существенно улучшить экономическую структуру страны, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения. Цель новой Стратегии – формировать предпринимательский сектор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа призвана повысить экономическую свободу предпринимателей для увеличения их вклада в белорусскую экономику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)