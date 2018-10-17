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Стратегия развития малого и среднего бизнеса утверждена в Беларуси

18.10.2018 11:53 — Разное | БДГ  
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Программа призвана повысить экономическую свободу предпринимателей для увеличения их вклада в белорусскую экономику.

Стратегия называется «Беларусь - страна успешного предпринимательства». Она принята на период до 2030 года, утверждена постановлением Совмина Беларуси от 17 октября.

Программа призвана повышать экономическую свободу предпринимательства и увеличивать его вклад в социально-экономическое развитие страны. Формировать конкурентную среду и обеспечивать равные условия хозяйствования для субъектов различных форм собственности.

Определены приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования госрегулирования и поддержки развития предпринимательства.

Сектор МСП способен существенно улучшить экономическую структуру страны, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения. Цель новой Стратегии – формировать предпринимательский сектор.

 
 
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Программа призвана повысить экономическую свободу предпринимателей для увеличения их вклада в белорусскую экономику.
 
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