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Бывший управляющий минским рестораном занимался наркоторговлей
18.10.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты
Сотрудники наркоконтроля УВД и бойцы спецподразделения «Алмаз» на съемной квартире в Минске задержали 27-летнего жителя одного из райцентров Брестской области.
При обыске у него нашли около 880 г пара-метилэфедрона и 440 г гашиша.
Как стало известно, мужчина работал управляющим минским рестораном. Около года назад после конфликта с владельцем заведения, ему пришлось уволиться. Некоторое время он жил на сбережения, искал новую работу. Но ничего подходящего не было.
Так, соблазнившись на обещанную зарплата в $10 тыс. в месяц, с начала мая 2018 года начал работать на интернет-магазин наркотиков, пишет
Наркотики наркоторговец раскладывал преимущественно в лесопарковых зонах Минска, где катался на своем велосипеде.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Наркотики наркоторговец раскладывал преимущественно в лесопарковых зонах Минска, где катался на своем велосипеде.
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