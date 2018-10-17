Бывший управляющий минским рестораном занимался наркоторговлей

Сотрудники наркоконтроля УВД и бойцы спецподразделения «Алмаз» на съемной квартире в Минске задержали 27-летнего жителя одного из райцентров Брестской области.

При обыске у него нашли около 880 г пара-метилэфедрона и 440 г гашиша.

Как стало известно, мужчина работал управляющим минским рестораном. Около года назад после конфликта с владельцем заведения, ему пришлось уволиться. Некоторое время он жил на сбережения, искал новую работу. Но ничего подходящего не было.

Так, соблазнившись на обещанную зарплата в $10 тыс. в месяц, с начала мая 2018 года начал работать на интернет-магазин наркотиков, пишет БЕЛТА . Конечно же таких денег он не получил. С молодым человеком рассчитывались биткоинами, которые можно было конвертировать в любую валюту и переводить на карточку, предоставленную магазином.

Наркотики наркоторговец раскладывал преимущественно в лесопарковых зонах Минска, где катался на своем велосипеде.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.