ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Справедливость, идеология, дисциплина и кадры – Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации Президента

18.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим государственным органом. 
 
Справедливость, идеология, дисциплина и кадры – Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации Президента
 
Александр Лукашенко назвал главным в работе честное и справедливое отношение к людям. Кроме того, на повестке дня работы Администрации постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений главы государства, экспертно-правовая работа. 
 
Президент пояснил, что нынешнее совещание с руководством Администрации Президента проводится в русле решения о регулярном характере подобных мероприятий с политическим, экономическим и силовым блоками страны.
 
О разграничении полномочий 
Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации — быть монолитным экспертным центром. Вместе с тем он обратил внимание на разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами. 
 
– Вы должны заниматься своим делом, – сказал глава государства. – А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там. 
 
Президент подчеркнул, что Администрация должна выполнять роль своего рода фильтра по многим вопросам: 
 
– Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание Президента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности. 
 
– Разграничение полномочий — это важный вопрос. Но то, что все вопросы должны проходить через Администрацию Президента, это факт. Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений Президента, — сказал белорусский лидер. 
 
О кадровой политике 
Это направление Александр Лукашенко назвал одной из ключевых функций Администрации Президента, обратив внимание на необходимость совершенствования и улучшения кадровой политики на всех уровнях.
 
– Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр Президента. Это уже ваш хлеб — кадровые вопросы, — сказал Президент. 
 
Об идеологии 
– Вы те, кто должен немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны. Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире. Вслед за ней и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития, — заявил глава государства. 
 
Он подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все возможные вызовы. Александр Лукашенко также высказал пожелание, чтобы работа в сфере идеологии осуществлялась более системно. 
 
О честности и справедливости 
Александр Лукашенко заявил, что честное и справедливое отношение к людям должно быть определяющим в работе. В качестве иллюстрации он обратил внимание на данные одного из недавних социологических опросов в России, во время которого россияне в первую очередь обращали внимание на вопрос справедливости. 
 
– Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости, – сказал глава государства.
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим...
 
Новости дня
Новости разные
 
В рамках акции "За безопасность вместе!"...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика