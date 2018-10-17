Справедливость, идеология, дисциплина и кадры – Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим государственным органом.





Александр Лукашенко назвал главным в работе честное и справедливое отношение к людям. Кроме того, на повестке дня работы Администрации постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений главы государства, экспертно-правовая работа.

Президент пояснил, что нынешнее совещание с руководством Администрации Президента проводится в русле решения о регулярном характере подобных мероприятий с политическим, экономическим и силовым блоками страны.

О разграничении полномочий

Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации — быть монолитным экспертным центром. Вместе с тем он обратил внимание на разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами.

– Вы должны заниматься своим делом, – сказал глава государства. – А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там.

Президент подчеркнул, что Администрация должна выполнять роль своего рода фильтра по многим вопросам:

– Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание Президента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности.

– Разграничение полномочий — это важный вопрос. Но то, что все вопросы должны проходить через Администрацию Президента, это факт. Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений Президента, — сказал белорусский лидер.

О кадровой политике

Это направление Александр Лукашенко назвал одной из ключевых функций Администрации Президента, обратив внимание на необходимость совершенствования и улучшения кадровой политики на всех уровнях.

– Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр Президента. Это уже ваш хлеб — кадровые вопросы, — сказал Президент.

Об идеологии

– Вы те, кто должен немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны. Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире. Вслед за ней и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития, — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все возможные вызовы. Александр Лукашенко также высказал пожелание, чтобы работа в сфере идеологии осуществлялась более системно.

О честности и справедливости

Александр Лукашенко заявил, что честное и справедливое отношение к людям должно быть определяющим в работе. В качестве иллюстрации он обратил внимание на данные одного из недавних социологических опросов в России, во время которого россияне в первую очередь обращали внимание на вопрос справедливости.

– Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости, – сказал глава государства.