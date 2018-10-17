Трагедия в Керчи: власти Крыма опубликовали список погибших





Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших при стрельбе и взрыве в керченском колледже. В нем 20 имен. Имя предполагаемого нападавшего, 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова, в списке нет.

Как уточнили крымские власти, среди погибших — 14 студентов колледжа, в том числе семеро несовершеннолетних, также погибли пятеро работников колледжа.

К утру 18 октября в больницах оставались 44 человека, из которых в состоянии средней тяжести — 34 человека, семеро — в крайне тяжелом состоянии и трое — в тяжелом. Некоторых тяжелораненых и больных средней тяжести со сложными переломами перевезут в ведущие больницы. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, основная причина смерти — огнестрельные ранения.

В Севастополе объявили трехдневный траур, а все матчи ФНЛ будут начинать с минуты молчания.

В Керчи люди стоят в очереди в "Центр Крови", чтобы сдать кровь для пострадавших при нападении.