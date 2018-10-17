Слагая годы. Путь ветерана уголовного розыска Вячеслава Кураленко

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Двадцать один год прошёл с того времени, как подполковник милиции Вячеслав Кураленко был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет в запас. Но это не стало поводом для спокойной размеренной жизни. В 1998 году он возглавил районную ветеранскую организацию органов внутренних дел и внутренних войск, которой руководит и сейчас.

Путь в органы правопорядка у Вячеслава Ивановича начался с юношеской мечты.

Даже вуз определил для себя — Харьковский юридический институт. Не пугало то, что от родной деревни Гулидовка в Горецком районе он находился за тысячи километров. Однако увлечение спортом и советы взрослых вынудили поменять решение и поступать в спортивный вуз. В итоге трудовую биографию Вячеслав Иванович начал с профессии водителя, которую получил в ДОСААФ. Поработал полгода в родном колхозе и ушёл в армию. Отслужив два года, поступил в Могилёвскую среднюю специальную школу транспортной милиции.

В 1971 году начал службу в Мстиславском РОВД инспектором уголовного розыска. Оперативно-розыскная работа всецело захватила его, стала коньком профессиональной деятельности. И уже через три года он становится первым начальником отделения уголовного розыска РОВД.





— Время было не из лёгких. Не хватало транспорта, отсутствовали дороги, — вспоминает ветеран, — а преступления нужно было раскрывать.

На его счету раскрытие многих громких дел: убийство жены председателя сельского Совета, смерть 11-летней школьницы, убийство двух детей трёх и пяти лет матерью и многие другие.

По мнению Вячеслава Кураленко, уголовный розыск был и остаётся ключевым направлением в работе РОВД.

С каждой более высокой ступенькой служебной лестницы (он был начальником спецкомендатуры, первым заместителем начальника РОВД-начальником криминальной милиции) Вячеслав Иванович не терял уважительного отношения к людям, был справедлив и требователен к подчинённым, наравне со всеми тянул нелёгкий милицейский воз.

В личном деле Вячеслава Ивановича 45 поощрений за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он награждён медалью «За безупречную службу» трёх степеней. Является кандидатом в мастера спорта по самбо.