Милиция раскрыла преступную схему изготовления поддельных документов об утильсборе

Следователи возбудили уголовное дело о преступной схеме, связанной с подделкой документов на транспортные средства, которые были приобретены за пределами Республики Беларусь. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





В качестве фигурантов по уголовному делу проходят 9 граждан Беларуси в возрасте от 29 до 55 лет. По материалам следствия, данные лица в период времени с апреля по сентябрь 2018 года изготавливали поддельные официальные документы, отражающие исчисление и уплату физическими лицами утилизационного сбора в отношении ввезенных в Республику Беларусь из РФ автомобилей. Фальшивый документ сбывали гражданам, которые в последующем предоставляли его при постановке машины на учет в ГАИ.

Следователи изъяли компьютерную технику, поддельную печать, штамп, документы государственных органов с внесенными ложными сведениями о регистрационном номере бланка, дате, уплаченной сумме утилизационного сбора. На данный момент известно по меньшей мере о двадцати пяти фактах сбыта таких поддельных документов.





Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 380 (Использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Беларусь. В отношении семерых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.