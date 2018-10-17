Пассажир после аварии вылетел из служебной Geely. Что известно о разбившихся в Гомеле гаишниках

Стали известны подробности о состоянии здоровья сотрудников ГАИ, которые в среду попали в ДТП в Гомеле.





Известно, что обоим парням по 23 года. Находившийся за рулем служебной Geely водитель пришел в ГАИ год назад, до этого работал в другом подразделении милиции. Его жизни ничего не угрожает, у него ссадины и перелом, он уже дома.

Второй сотрудник, находившийся в момент аварии на пассажирском сидении, сейчас в реанимации, его состояние тяжелое. После столкновения с BMW парня выбросило из машины — он отлетел на несколько метров.

Напомним , авария с участием автомобиля ГАИ и BMW произошло 17 октября примерно в 16.00 на улице Лазурной. Экипаж из двух человек мчался на ДТП, с места которого пытался скрыться пьяный водитель.

Как сообщили в УВД, сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и звуковую сигнализацию и заблаговременно выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную произошло столкновение с BMW. Автомобиль ГАИ ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину.