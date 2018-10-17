Фура с яблоками опрокинулась на М1 под Барановичами

В Барановичском районе на трассе М1 опрокинулась фура с яблоками, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло в 19.30 17 октября на 203-м км "олимпийки". Фура DAF с полуприцепом, груженная 25 т яблок, ехала по Р99 Барановичи-Волковыск. При выезде с моста на трассу М1 на закруглении вправо водитель, житель Минской области 1968 года рождения, не справился с управлением, грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В итоге яблоки рассыпались по всему дорожному полотну.

Пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с транспортниками оперативно очистили дорогу от яблок.





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