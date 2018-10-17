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Ботанический сад на осенних каникулах устроит путешествие в мир сказок

18.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ботанический сад на осенних каникулах устроит путешествие в мир сказок

Центральный ботанический сад в дни осенних каникул с 30 октября по 4 ноября приглашает ребят в волшебный мир сказок народов мира на веселые и познавательные праздники, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Каждый день будет неповторимым, ведь сказки есть во всех странах, у всех народов. Так что детей ждет встреча с целым созвездием ярких персонажей. Точно так же и растения в ботаническом саду собраны со всех уголков планеты, каждое из них представляет удивительный мир природы и обладает необыкновенными свойствами, о которых узнают наши маленькие посетители", - рассказали в ботаническом саду.

Гости Ботанического сада послушают легенды о мифических существах, посетив выставку представителей экзотической фауны со всех континентов "Живые драконы". Здесь они познакомятся с зелеными игуанами и капскими варанами, йеменскими хамелеонами. Посетителей ждут веселые и познавательные программы, анимация, много музыки, театральные спектакли, шоу пузырей, мастер-классы, а завершит каждую сказку дискотека. И ежедневно в программе в 12.30 информативная и увлекательная экскурсия "В мире растений".

Путешествие будет начинаться возле экспозиционной оранжереи тропических растений. 30 октября гости попадут в мир славянских сказок с Машей и Медведем, на следующий день - в атмосферу Востока с Жасмин и Шамаханской Царицей. 1 ноября будет много волшебства, а 2 ноября - морских сказок с пиратами, на 3 ноября планируются северные сказки с королевой Эльзой и Снеговиком Олафом, а завершит каникулярную программу сказка о драконе.


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Центральный ботанический сад в дни осенних каникул с 30 октября по 4 ноября приглашает ребят в волшебный мир сказок народов мира на веселые и...
 
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