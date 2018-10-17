В Жлобине годовалая малышка закрылась в машине, пришлось вызвать МЧС. Смотрите, как доставали

Волнительным выдалось утро четверга для одной из жлобинских семей — их дочь заперлась в машине, а малышке всего 1 год и 8 месяцев. Чем закончилась история, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел 18 октября примерно в 7.30 на улице Первомайской. Мужчина завел свой Ford, посадил в него дочку, а сам стал чистить от инея лобовое стекло. В это время ребенок нажал на кнопку и заблокировал все двери автомобиля, из-за чего оказался взаперти.

Папа позвонил спасателям. Те примчались, вскрыли водительскую дверь автомобиля и достали девочку. Малышка даже не успела испугаться.



