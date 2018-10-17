ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучине отец ударил своего сына ножом прямо в сердце

18.10.2018 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Щучине отец ударил своего сына ножом прямо в сердце
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла 17 октября. 66-летний мужчина и его 28-летний сын совместно распивали спиртные напитки.

В Щучине отец ударил своего сына ножом прямо в сердце В Калинковичах пенсионерка до смерти избила своего пьяного мужа доской

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим БАЗЫЛЕНКО, молодой человек нигде не работал, отец упрекнул в этом сына. Возник серьезный конфликт, в ходе которого сын несколько раз ударил родителя. После этого пенсионер схватился за нож и нанес молодому человеку удар в область сердца.

Осознав, что он натворил, пожилой мужчина позвонил в скорую. Медработники несколько часов боролись за жизнь молодого человека, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, он скончался.

В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 («Убийство»). Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Пенсионер не отрицает своей вины и раскаивается в содеянном. Он задержан.

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм 28-летний мужчина скончался.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного "дна"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика