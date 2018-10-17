В Щучине отец ударил своего сына ножом прямо в сердце

Как стало известно, трагедия произошла 17 октября. 66-летний мужчина и его 28-летний сын совместно распивали спиртные напитки.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим БАЗЫЛЕНКО, молодой человек нигде не работал, отец упрекнул в этом сына. Возник серьезный конфликт, в ходе которого сын несколько раз ударил родителя. После этого пенсионер схватился за нож и нанес молодому человеку удар в область сердца.

Осознав, что он натворил, пожилой мужчина позвонил в скорую. Медработники несколько часов боролись за жизнь молодого человека, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, он скончался.

В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 («Убийство»). Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Пенсионер не отрицает своей вины и раскаивается в содеянном. Он задержан.