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Пропустили декабрь - приходите в апреле: группировка "Ленинград" вернется в Минск будущей весной

18.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
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Если вы до сих пор не купили билеты на концерт группировки «Ленинград», который пройдет 1 декабря в «Минск-Арене», уже поздно — сегодня стало известно, что все распродано. Но есть и хорошая новость: 5 апреля 2019 Сергей Шнуров с командой снова приедет в белорусскую столицу.


Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

«Ленинградцы» идут на рекорд: группа уже третий раз подряд собирает аншлаг на минских выступлениях. До этого музыканты забивали под завязку крупнейшую площадку страны в марте и декабре прошлого года. И вот в этом году: до зимнего концерта полтора месяца, а в кассах уже пусто. Однако у жителей и гостей столицы, опоздавших взять билет, появился шанс наверстать упущенное 5 апреля.

Тем временем музыканты вовсю подогревают публику перед туром. Совсем недавно в сети появилось новое видео на песню «Цой» от известного режиссера Ильи Найшуллера. Интернет моментально забурлил: одни зрители в восторге, другие увлеченно ругаются. В общем, все как обычно у «Ленинграда» — шумно, задорно, эффектно.


Скриншот видео

На минских концертах скучно не бывает. «Такого нет больше ни в одном городе мира», — утверждает бессменный фронтмен группировки. 5 апреля участников шоу ждут море драйва, слэм и забойное настроение. Возможно, на будущее стоит задуматься о строительстве еще более вместительной площадки специально для «Ленинграда»: в родном Питере команда сыграет на 60-тысячной «Зенит-арене», и все билеты уже проданы.

Когда: 5 апреля, 20.00.

Где: .

Сколько: от 37 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сергей Шнуров с командой снова приедет в белорусскую столицу 5 апреля 2019
 
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