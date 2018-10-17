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Пропустили декабрь - приходите в апреле: группировка "Ленинград" вернется в Минск будущей весной
Если вы до сих пор не купили билеты на концерт группировки «Ленинград», который пройдет
«Ленинградцы» идут на рекорд: группа уже третий раз подряд собирает аншлаг на минских выступлениях. До этого музыканты забивали под завязку крупнейшую площадку страны в марте и декабре прошлого года. И вот в этом году: до зимнего концерта полтора месяца, а в кассах уже пусто. Однако у жителей и гостей столицы, опоздавших взять билет, появился шанс наверстать упущенное 5 апреля.
Тем временем музыканты вовсю подогревают публику перед туром. Совсем недавно в сети появилось новое видео на песню «Цой» от известного режиссера Ильи Найшуллера. Интернет моментально забурлил: одни зрители в восторге, другие увлеченно ругаются. В общем, все как обычно у «Ленинграда» — шумно, задорно, эффектно.
На минских концертах скучно не бывает. «Такого нет больше ни в одном городе мира», — утверждает бессменный фронтмен группировки. 5 апреля участников шоу ждут море драйва, слэм и забойное настроение. Возможно, на будущее стоит задуматься о строительстве еще более вместительной площадки специально для «Ленинграда»: в родном Питере команда сыграет на 60-тысячной «Зенит-арене», и все билеты уже проданы.
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