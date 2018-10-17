СК: в Бобруйске в кустах обнаружили кричащего новорожденного ребенка

Как стало известно, 17 октября бригада скорой помощи выехала на вызов. Проходя мимо кустарника в частном секторе Бобруйска, медработники услышали детский плач.

Гродно В в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного

Как передают представители Следственного комитета, в кустах на земле был обнаружен новорожденный мальчик. Ему была немедленно оказана необходимая помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей.

На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Разыскивается мать ребенка.

Сообщается, что накануне на пульт диспетчера скорой помощи поступил сигнал о начавшихся родах женщины в одном из частных домов. Данная информация проверяется. По результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся.