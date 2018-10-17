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К кому может придти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС
«За безопасность вместе». Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси. Все подробности расскажет Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС по Минску.
Ольга, как часто случаются пожары в домах и квартирах белорусов, и растет ли эта цифра с годами?
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
Из-за чего чаще всего случаются пожары?
Ольга Мельченко:
Второе и третье места занимают происшествия, связанные с печным отоплением и нарушением правил при использовании электроприборов.
То есть чаще всего это сигарета?
Ольга Мельченко:
Наверняка слышали про пожар в Минске на улице Веры Хоружей. Здесь идет речь о нарушении правил безопасности, когда люди поступили неправильно. Это привело к большому резонансу и ущербу.
В чем заключается цель акции «За безопасность вместе»?
Ольга Мельченко:
Это семьи, воспитывающие одного-двух малолетних детей, многодетные семьи, семьи, в которых дети могут находиться в социально опасном положении, а также пожилые, инвалиды, одиноко проживающие люди. То есть это люди, которым в первую очередь нужна наша помощь, поддержка, чтобы обезопасить их жилье.
Как реагируют люди на ваш приход?
Ольга Мельченко:
Бывают случаи, когда граждане не понимают, зачем к ним приходит инспектор. В такой ситуации могут нахамить, не открыть дверь или просто проигнорировать. К сожалению, в этой квартире потом могут произойти пожар, загорание, будь то короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем, курение. И тогда пострадать могут не только сами жильцы, но и соседи. Именно поэтому мы призываем всех граждан поучаствовать в этой акции.
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К кому может придти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС
«За безопасность вместе». Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси. Все подробности расскажет Ольга...
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