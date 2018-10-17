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Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире

18.10.2018 12:48 — Разное | UDF  
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Фото: AFP
В то время как реальные доходы среднестатистического гражданина РФ продолжают падать на фоне инфляции, съедающей покупательную способность, российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире.

Десть самых богатых людей России, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, оказались мировыми лидерами по скорости роста состояний в 2018 году. Топ-10 россиян разбогатели на 10,8% - больше, чем кто-либо в мире.

Американские магнаты стали богаче на 7,5%, несмотря на налоговую реформу администрации Дональда Трампа, призванную увеличить прибыли корпораций и простимулировать экономический рост.

Британские миллиардеры отстали от российских втрое - их состояния за январь-октябрь выросли лишь на 3,4% на фоне споров с Евросоюзом вокруг Brexit.

Худшие показатели у Китая: 10 самых богатых людей страны потеряли более 27% состояния в этом году на фоне торговой войны с США, обвалившей фондовый рынок до минимумов за 4 года по индексу Shanghai Composite.

Пострадали инвесторы в технологический сектор КНР, представителей которого США обвиняют в краже интеллектуальной собственности, и недвижимость, рост цен на которую подогревался надуванием кредитного пузыря.

Из 24 российских миллиардеров, которых отслеживает Bloomberg, каждый второй увеличил состояние к началу октября. Суммарно фигуранты индекса разбогатели на 11,8 млрд долларов.

Лидером среди россиян стал владелец акций "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года увеличилось на 4,37 млрд долларов, до 21 млрд долларов.

По общему размеру богатства Михельсон, обязанный своим состоянием вице-губернатору Ямало-ненецкого автономного округа Иосифу Левинзону, благодаря связям которого в 1996 году получил первые лицензии на добычу газа, стал богатейшим человеком России, а по скорости, с которой рос его капитал, вошел в топ-10 миллиардеров мира.

Второй результат удалось показать партнеру Михельсона Геннадию Тимченко, также владеющему долями в "Новатэке" и "Сибуре", а три года назад получившему контракты "Газпрома" на строительство "Силы Сибири" и участков Nord Stream 2 почти за 10 млрд долларов.

С начала года Тимченко, входящий, по данным Forbes, в ближний круг друзей президента Владимира Путина, разбогател на 4,06 млрд долларов. Его состояние выросло до 15,2 млрд долларов.

На 3,55 млрд долларов стал богаче председатель совета директоров и крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. 2,27 млрд долларов добавил к состоянию владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко.

Состояние владельца НЛМК Михаила Лисина увеличилось на 1,88 млрд долларов, до 19,9 млрд долларов. По этому показателю Лисин, прошедший при СССР путь от электрослесаря до заместителя генерального директора Карагандинского металлургического комбината, а в 1996 году отвоевавший НЛМК у братьев Черных и Владимира Потанина, занял третью строчку в российском рейтинге.

В топ-10 миллиардеров вошли также Алексей Мордашов (20,1 млрд долларов), Владимир Потанин (19,2 млрд долларов), Алишер Усманов (14,5 млрд долларов), Роман Абрамович (14,1 млрд долларов) и Михаил Фридман (12,6 млрд долларов).

 
 
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В то время как реальные доходы среднестатистического гражданина РФ продолжают падать.
 
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