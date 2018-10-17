Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире

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Десть самых богатых людей России, входящих в индекс миллиардеров, оказались мировыми лидерами по скорости роста состояний в 2018 году. Топ-10 россиян разбогатели на 10,8% - больше, чем кто-либо в мире.Американские магнаты стали богаче на 7,5%, несмотря на налоговую реформу администрации, призванную увеличить прибыли корпораций и простимулировать экономический рост.Британские миллиардеры отстали от российских втрое - их состояния за январь-октябрь выросли лишь на 3,4% на фоне споров с Евросоюзом вокруг Brexit.Худшие показатели у Китая: 10 самых богатых людей страны потеряли более 27% состояния в этом году на фоне торговой войны с США, обвалившей фондовый рынок до минимумов за 4 года по индексу Shanghai Composite.Пострадали инвесторы в технологический сектор КНР, представителей которого США обвиняют в краже интеллектуальной собственности, и недвижимость, рост цен на которую подогревался надуванием кредитного пузыря.Из 24 российских миллиардеров, которых отслеживает Bloomberg, каждый второй увеличил состояние к началу октября. Суммарно фигуранты индекса разбогатели на 11,8 млрд долларов.Лидером среди россиян стал владелец акций "Новатэка" и "Сибура", состояние которого с начала года увеличилось на 4,37 млрд долларов, до 21 млрд долларов.По общему размеру богатства Михельсон, обязанный своим состоянием вице-губернатору Ямало-ненецкого автономного округа, благодаря связям которого в 1996 году получил первые лицензии на добычу газа, стал богатейшим человеком России, а по скорости, с которой рос его капитал, вошел в топ-10 миллиардеров мира.Второй результат удалось показать партнеру Михельсона, также владеющему долями в "Новатэке" и "Сибуре", а три года назад получившему контракты "Газпрома" на строительство "Силы Сибири" и участков Nord Stream 2 почти за 10 млрд долларов.С начала года Тимченко, входящий, по данным Forbes, в ближний круг друзей президента, разбогател на 4,06 млрд долларов. Его состояние выросло до 15,2 млрд долларов.На 3,55 млрд долларов стал богаче председатель совета директоров и крупнейший акционер "Лукойла". 2,27 млрд долларов добавил к состоянию владелец "Еврохима"Состояние владельца НЛМКувеличилось на 1,88 млрд долларов, до 19,9 млрд долларов. По этому показателю Лисин, прошедший при СССР путь от электрослесаря до заместителя генерального директора Карагандинского металлургического комбината, а в 1996 году отвоевавший НЛМК у, занял третью строчку в российском рейтинге.В топ-10 миллиардеров вошли также(20,1 млрд долларов), Владимир Потанин (19,2 млрд долларов),(14,5 млрд долларов),(14,1 млрд долларов) и(12,6 млрд долларов).