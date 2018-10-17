﻿ Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного "дна". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного "дна"

18.10.2018 12:42 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Падение уровня жизни в России вновь ускорилось.

Рост реальных располагаемых доходов населения, который в начале года обеспечили за счет повышения зарплат бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет.

В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Хотя в номинальном выражении средний подушевой доход увеличился на 847 рублей (до 31982 рубля), весь прирост "сгорел" в инфляции, которая ускорилась, согласно Росстату, до 3,5% на начало октября.

В результате реальные доходы населения - то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, - упали ниже предыдущего "дна" кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года.

Обнищание населения продолжается по закрученной вниз спирали четвертый год подряд: так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.

В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.

Новый виток падения доходов - это результат ускорения инфляции и пузыря потребительского кредитования, который активно надувался в последние годы, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

За первую половину 2018 года банки предоставили 1,4 триллиона рублей новых потребительских кредитов, увеличив портфель на 20,7%, а в августе побили исторический рекорд, выдав за месяц миллион кредитных карт.

Итог закономерен: обслуживание займов съедает все больше и больше денежных доходов, указывает Тремасов. В результате даже при кредитной накачке начинает замедляться потребительская активность: темпы роста розничных продаж упали в сентябре до 2,2% (с 2,8% в августе).

Это, в свою очередь, тормозит экономику, которая более чем на половину состоит из потребления, отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По данным МЭР, в сентябре рост ВВП замедлился до 1,1%, что втрое ниже показателей весны и вдвое меньше официального прогноза правительства на год.

Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд рублей.

Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд рублей.

Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение уровня жизни в России вновь ускорилось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика