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В Могилёве медлительная покупательница получила бутылкой по голове
Иллюстративное фото
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Все действия гражданина были зафиксированы на видеокамеру. Так что милиции не составило труда найти хулигана по заявлению, принятому от потерпевшей. На кадрах видеосъемки видно, что оснований для подобных действий у хулигана не было. Причиной стала медлительность женщины, с которой она расплачивалась у кассы.
Мужчина, стоявший за ней в очереди, по-видимому, хотел побыстрее рассчитаться за выбранную им бутылку водки и уйти из магазина. Процесс расчета ему показался довольно длительным, и он решил его ускорить.
Милиция нашла дебошира и установила, что он не раз попадал под следствие за грабежи. Мужчине 38 лет, и он работает на мойке. Теперь его ждет очередное разбирательство в суде. Против него открыто уголовное дело по статье 339 УК РБ.
Напомним, что за последние дни это не первое «странное происшествие» в Могилеве. Может, перед приездом Путина их там опоили чем…
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Выражение "промедление смерти подобно" вполне могло осуществиться на практике.
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