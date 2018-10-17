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В Могилёве медлительная покупательница получила бутылкой по голове

18.10.2018 12:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Выражение «промедление смерти подобно» вполне могло осуществиться на практике в одном из супермаркетов Могилёва. Там за свою нерасторопность женщина поплатилась ударом по голове.

Как сообщает Sozh.info, случай зафиксировали в торговом центре по улице Гришина. Там мужчина у кассы, устав дожидаться копающуюся в сумке даму, ударил её бутылкой. Удар пришелся по шее потерпевшей.

Все действия гражданина были зафиксированы на видеокамеру. Так что милиции не составило труда найти хулигана по заявлению, принятому от потерпевшей. На кадрах видеосъемки видно, что оснований для подобных действий у хулигана не было. Причиной стала медлительность женщины, с которой она расплачивалась у кассы.

Мужчина, стоявший за ней в очереди, по-видимому, хотел побыстрее рассчитаться за выбранную им бутылку водки и уйти из магазина. Процесс расчета ему показался довольно длительным, и он решил его ускорить.

Милиция нашла дебошира и установила, что он не раз попадал под следствие за грабежи. Мужчине 38 лет, и он работает на мойке. Теперь его ждет очередное разбирательство в суде. Против него открыто уголовное дело по статье 339 УК РБ.

Напомним, что за последние дни это не первое «странное происшествие» в Могилеве. Может, перед приездом Путина их там опоили чем…

 
Теги: Могилев
 
 
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Выражение "промедление смерти подобно" вполне могло осуществиться на практике.
 
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