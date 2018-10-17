﻿ Корчевников показал веселого Малахова в день траура. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корчевников показал веселого Малахова в день траура

18.10.2018 12:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
На странице в Instagram телеведущего появилось жизнеутверждающее фото. В кадре – улыбающийся коллега телеведущего.

На снимке позируют Андрей Малахов с супругой Натальей и мамой Бориса Корчевникова Ириной Леонидовной. Женщины сдержанно улыбаются в камеру, а радостнее всех выглядит ведущий.

Казалось бы, в милом фото нет ничего необычного, и оно не привлекло бы к себе особенного внимания, если бы не то, что опубликовано оно в день бойни в керченском колледже. Всеобщее горе заставило большинство наших соотечественников проникнуться скорбью и воздержаться от проявлений веселья хотя бы в социальных сетях.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Многие российские телеканалы меняют свою сетку вещания. Проявлять ли солидарность – личный выбор каждого, и никто не в праве никого осуждать. Однако на фоне трагедии счастливое лицо телеведущего выглядит немного странно.

Отметим, что между Корчевниковым и Малаховым давно идет негласное соревнование – кто ведет шоу лучше. На первый взгляд, ведущие нормально общаются, но общественность вечно ищет подвох в их словах и поступках по отношению друг к другу. Можно предположить, что публикация снимка Борисом – тонкий укол.


Как писали Dni.Ru, днем 17 октября в керченском колледже устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство 18-летний Владислав Росляков. По официальным данным, в бойне погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Изначально рассматривались версии взрыва бытового газа и теракта, но позже стало ясно, что это не так.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На странице в Instagram телеведущего появилось жизнеутверждающее фото.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей Кемерова напугали слоны, сбежавшие из цирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика