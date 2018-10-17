Сезон закончился. Старые дома под Минском за год подешевели, недострои немного выросли в цене

Аномально теплая осень в этом году продлила сезон повышенной активности на рынке загородной недвижимости. Однако первые признаки грядущего спада налицо — рынок начали покидать продавцы. Realt.by подводит итоги сезона.

За сентябрь общее предложение на рынке загородной сократилось на 4,3%, при этом для дач и участков этот показатель был в два раза выше. Текущий уровень предложения превышает прошлогодний сразу на 14,3%, что указывает на продолжающееся затоваривание загородного рынка. Длится этот процесс с 2014 года и лишь в последнее время годовые темпы роста начали постепенно сокращаться.

Общий рост во многом обеспечивают дачи и построенные до 2000 года жилые дома. Другой небезынтересный факт заключается в том, что излишек предложения активнее формируется по мере удаления от кольцевой. Так, в радиусе 10 километров от МКАД предложение выросло за год на 8%, в зоне 10−25 км — на 16%, в зоне 25−50 километров — сразу на 21%.





Очень существенный разброс и по направлениям: на Пуховичском направлении предложение за год выросло на 27%, в то время как на Логойском динамика была нулевой.

В целом спрос на загородную недвижимость сейчас на 4% меньше, чем был годом ранее. В ближайшие месяцы количество зарегистрированных сделок начнет падать очень стремительно. В январе их обычно в два раза меньше, чем в конце лета — начале осени.

Как реагируют цены

Ценовая динамика в сентябре 2018 года была разнонаправленной. Рост наблюдался только у участков, и тот был вызван резким сокращением предложения. В остальных сегментах преобладало снижение цен с максимальными темпами у дач и домов, построенных до 2000 года. За последний год цены на основные типы загородной недвижимости изменились не более, чем на 4%.





В отличие от пригорода предложение в городской черте пока не сокращается. Выставленных на продажу домов в столице за месяц стало больше на 1,4%, при этом цены на дома в Минске за отчетный месяц выросли на 1,3%. За последние 12 месяцев средняя цена продажи домов в Минске увеличилась на 5,2% и составляет на данный момент $ 1019 $/м2.