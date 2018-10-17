Тамаре Валентиновне Войтенковой 59 лет. Уже 41 год она работает крановщицей в одном из столичных строительных управлений. В кабину, которая расположена на высоте 50 метров, женщина каждое утро залезает с удовольствием, работает до вечера, а в обеденный перерыв читает и вяжет прямо на рабочем месте. Почему огромную машину она называет «женским краном», как справляется со стрессом и что о ее опасной профессии думают родственники?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Хорошая профессия для девочек!". История Тамары Валентиновны, которая уже 41 год работает на кране Как Тамара Валентиновна на "женском" 50-метровом кране уже 41 год строит Минск