Строителям будут по-новому считать зарплаты. Сколько им сейчас платят и сколько работников потеряла отрасль

В Беларуси намерены изменить порядок начисления зарплаты строителям. «Мы планируем уйти от коэффициентов и установить новую базовую цифру по человеко-часам, потому что коэффициентами только усложняем начисление зарплаты», — заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, сообщает ОНТ . FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в строительной отрасли с заработками и численностью работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Минстройархитектуры пояснили, что сейчас оплата работников строительной отрасли привязана к человека-часам. В будущем она будет зависеть от вклада работников, а также их квалификации. Кроме этого, дополнительные повышающие доплаты и начисления будут определяться руководителями предприятий.

По мнению Минстройархитектуры, «такое нововведение сделает процесс начисления заработной платы прозрачным и будет стимулировать рабочих к собственному развитию».

Какие сейчас зарплаты у строителей?

Строители в августе в среднем зарабатывали 1119 рублей. При этом заработки в этой сфере деятельности отличатся по регионам. В Брестской области в среднем зарабатывают 956 рублей, в Витебской — 952 рубля, в Гомельской — 990 рублей, в Гродненской — 1122 рубля, в Минской — 1223 рубля, в Могилевской — 943 рубля, а в Минске — 1339 рублей.

Что происходит на рынке труда в строительстве?

Строительные предприятия продолжают активнее увольнять работников, чем трудоустраивать новичков. Так, в прошлом году уволили 98,9 тысячи работников, а взяли — 92,1 тысячи. В 2016 году — 110,3 тысячи уволенных против 75,3 тысячи принятых.

Если в 2011 году в строительстве было занято 407,1 тысячи человек, в 2016-м — 308 тысяч, а в прошлом году — 280,7 тысячи.

При этом около 92% от всех работников отрасли трудились по найму.

Больше 28% от всех работников в строительстве — в возрасте от 30 до 39 лет, почти 21% — от 40 до 49 лет.

В прошлом году на строительных предприятиях потерпел при несчастных случаях на производстве 201 человек (из них 18 — со смертельным исходом). Выше этот показатель только в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, а также в промышленности.

В августе в Минстройархитектуры заявляли , что загрузка строительной отрасли растет — и уже чувствуется нехватка высококвалифицированных специалистов. Одна из причин проблем с кадрами — уезжают за рубеж, где больше платят. В ведомстве тогда рассказывали, что предприняли меры, чтобы зарплаты «дефицитных» специалистов обогнали российские. Одна из мер — ввели повышающие коэффициенты по всем категориям строителей, «с начала года зарплата повысилась как минимум на 20−25%».