﻿ Строителям будут по-новому считать зарплаты. Сколько им сейчас платят и сколько работников потеряла отрасль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строителям будут по-новому считать зарплаты. Сколько им сейчас платят и сколько работников потеряла отрасль

18.10.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси намерены изменить порядок начисления зарплаты строителям. «Мы планируем уйти от коэффициентов и установить новую базовую цифру по человеко-часам, потому что коэффициентами только усложняем начисление зарплаты», — заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, сообщает ОНТ. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в строительной отрасли с заработками и численностью работников. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Минстройархитектуры пояснили, что сейчас оплата работников строительной отрасли привязана к человека-часам. В будущем она будет зависеть от вклада работников, а также их квалификации. Кроме этого, дополнительные повышающие доплаты и начисления будут определяться руководителями предприятий.

По мнению Минстройархитектуры, «такое нововведение сделает процесс начисления заработной платы прозрачным и будет стимулировать рабочих к собственному развитию».

Какие сейчас зарплаты у строителей?

Строители в августе в среднем зарабатывали 1119 рублей. При этом заработки в этой сфере деятельности отличатся по регионам. В Брестской области в среднем зарабатывают 956 рублей, в Витебской — 952 рубля, в Гомельской — 990 рублей, в Гродненской — 1122 рубля, в Минской — 1223 рубля, в Могилевской — 943 рубля, а в Минске — 1339 рублей.

Что происходит на рынке труда в строительстве?

Строительные предприятия продолжают активнее увольнять работников, чем трудоустраивать новичков. Так, в прошлом году уволили 98,9 тысячи работников, а взяли — 92,1 тысячи. В 2016 году — 110,3 тысячи уволенных против 75,3 тысячи принятых.

Если в 2011 году в строительстве было занято 407,1 тысячи человек, в 2016-м — 308 тысяч, а в прошлом году — 280,7 тысячи.

При этом около 92% от всех работников отрасли трудились по найму.

Больше 28% от всех работников в строительстве — в возрасте от 30 до 39 лет, почти 21% — от 40 до 49 лет.

В прошлом году на строительных предприятиях потерпел при несчастных случаях на производстве 201 человек (из них 18 — со смертельным исходом). Выше этот показатель только в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, а также в промышленности.

В августе в Минстройархитектуры заявляли, что загрузка строительной отрасли растет — и уже чувствуется нехватка высококвалифицированных специалистов. Одна из причин проблем с кадрами — уезжают за рубеж, где больше платят. В ведомстве тогда рассказывали, что предприняли меры, чтобы зарплаты «дефицитных» специалистов обогнали российские. Одна из мер — ввели повышающие коэффициенты по всем категориям строителей, «с начала года зарплата повысилась как минимум на 20−25%».

Читайте также
Пенсионерам обещают рекордную прибавку. Где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии
«Нет белорусских — оставьте жалобу». Как магазины выполняют поручение властей по яблокам
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в строительной отрасли с заработками и численностью работников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы правительств СНГ планируют обсудить взаимодействие в случае ядерных аварий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика