Беларусь будет экспортировать не менее 10% цемента через биржу

Не менее 10% всего экспорта цемента будет проходить через биржевые торги на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщает пресс-служба биржи.

"С 1 января 2019 год порядка 200 тыс. т в год, или 10% от общего объема цемента, экспортируемого Республикой Беларусь, будет выставляться на биржевые торги БУТБ", - проинформировали в пресс-службе по итогам первого заседания биржевого комитета по цементу.

Как отметил заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров, биржевые котировки на цемент должны стать ценовым ориентиром для зарубежных покупателей. "Для этого нужно, чтобы наши производители регулярно участвовали в торгах и выставляли не менее 10% от общего объема экспортных поставок. Я думаю, это вполне реальная цифра, которую мы в перспективе будем увеличивать", - сказал он.

По информации БУТБ, в ходе заседания комитета также обсуждены вопросы привлечения иностранных покупателей и транспортировки реализуемого через биржу цемента.

Первые электронные биржевые торги цементом на экспорт состоялись в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ сентябре 2018 года. В них участвовали 6 покупателей из России, Украины и стран Прибалтики, разместившие в торговой системе БУТБ заявки на покупку портландцемента общим объемом порядка 4 тыс. т. По результатам торговой сессии, длившейся чуть более часа, литовской компанией совершена пробная сделка объемом 256 т.

С 10 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Совета министров все внебиржевые сделки по экспорту цемента на сумму 2500 евро и более должны будут в обязательном порядке регистрироваться на БУТБ.