﻿ Жителей Кемерова напугали слоны, сбежавшие из цирка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителей Кемерова напугали слоны, сбежавшие из цирка

18.10.2018 12:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Жители Ленинского района Кемерово стали свидетелями прогулки двух слонов, сбежавших из гастролирующего цирка во время погрузки.

По словам очевидцев, на пути слонов были люди, в том числе и с детьми, которые убегали при виде экзотических животных.

Поймать слонов, по свидетельству горожан, удалось только в тот момент, когда за ними вышли более 15 работников цирка. Также было опубликовано видео, на котором люди, окружив животных, ведут их в сторону здания цирка, пресекая попытки уйти в какую-либо сторону.

Между тем, в приемной цирка агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что слоны не сбегали, а прогуливались.

"Никто не сбегал, они просто гуляли. Сейчас они уехали в Новокузнецк", - сказал собеседник агентства.

На уточняющий вопрос о том, почему слонов выгуливали в жилой зоне без сопровождения работников цирка, представитель цирка отказался отвечать, сказав, что "других комментариев не будет".

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Ленинского района Кемерово стали свидетелями прогулки двух слонов, сбежавших из гастролирующего цирка во время погрузки. По словам очевидцев, на пути...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске медики нашли в кустах новорождённого мальчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика