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Жителей Кемерова напугали слоны, сбежавшие из цирка
Жители Ленинского района Кемерово стали свидетелями прогулки двух слонов, сбежавших из гастролирующего цирка во время погрузки.
По словам очевидцев, на пути слонов были люди, в том числе и с детьми, которые убегали при виде экзотических животных.
Поймать слонов, по свидетельству горожан, удалось только в тот момент, когда за ними вышли более 15 работников цирка. Также было опубликовано видео, на котором люди, окружив животных, ведут их в сторону здания цирка, пресекая попытки уйти в какую-либо сторону.
Между тем, в приемной цирка агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что слоны не сбегали, а прогуливались.
"Никто не сбегал, они просто гуляли. Сейчас они уехали в Новокузнецк", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос о том, почему слонов выгуливали в жилой зоне без сопровождения работников цирка, представитель цирка отказался отвечать, сказав, что "других комментариев не будет".
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Жители Ленинского района Кемерово стали свидетелями прогулки двух слонов, сбежавших из гастролирующего цирка во время погрузки. По словам очевидцев, на пути...
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