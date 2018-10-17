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Более 10 местных проблем было озвучено участниками тренинга по местному самоуправлению в Белоозерске

18.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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"Нами разработаны алгоритмы проведения кампаний в защиту прав и законных интересов жителей Белоозерска. В первую очередь мы обратим внимание органов власти на плохую транспортную связь между Белоозерском и Березой. Внутригородской транспорт вообще отсутствует. Такое положение категорически не устраивает жителей города. Поэтому в самое ближайшее время мы подготовим обращение и начнем сбор подписей за решение этой проблемы", - озвучивает ближайшие планы местных активистов представитель организации" За свой город "Александр Кузьмин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59836.php

Более 10 местных проблем было озвучено участниками тренинга по местному самоуправлению в Белоозерске

"Жителей города беспокоит проблема отсутствия прозрачности в работе аккумулятарнага завода. Они выражают опасения за состояние своего здоровья. Не устраивает жителей города и состояние городского парка, в котором отсутствует полноценная инфраструктура для культуры и отдыха. Поэтому, мы в течение года также обратим внимание на решение этих проблем" - комментирует результаты проведенного тренинга заместитель председателя Брестской областной арганизаци Белорусский социал-демократической партии (Грамада) Валентин Лазаренков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59836.php

Более 10 местных проблем было озвучено участниками тренинга по местному самоуправлению в Белоозерске

Модераторами дискуссии и тренерами выступили председатель Брестской областной организации БСДП, руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский и заместитель председателя БСДП Анна Канюс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59836.php

Более 10 местных проблем было озвучено участниками тренинга по местному самоуправлению в Белоозерске

 
 
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"Нами разработаны алгоритмы проведения кампаний в защиту прав и законных интересов жителей Белоозерска. В первую очередь мы обратим внимание органов власти на...
 
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