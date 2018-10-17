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Рабочий травмирован при выполнении работ в Пинске
18.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 17 октября. Монтажник одной из стройорганизаций Пинского района на строительном объекте в Пинске разгружал вентиляционные трубы с прицепа трактора.
В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал. Он получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.
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В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по...
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