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Рабочий травмирован при выполнении работ в Пинске

18.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59835.php

Рабочий травмирован при выполнении работ в Пинске

Несчастный случай произошел днем 17 октября. Монтажник одной из стройорганизаций Пинского района на строительном объекте в Пинске разгружал вентиляционные трубы с прицепа трактора.

В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал. Он получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

 
 
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В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по...
 
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