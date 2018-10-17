Рабочий травмирован при выполнении работ в Пинске

В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Несчастный случай произошел днем 17 октября. Монтажник одной из стройорганизаций Пинского района на строительном объекте в Пинске разгружал вентиляционные трубы с прицепа трактора.

В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал. Он получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.