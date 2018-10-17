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В семье Домрачевой и Бьерндалена пополнение — Porsche Cayenne E-Hybrid за 100 тысяч долларов
Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален приобрели кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid, цена на который на официальном сайте марки в России стартует от 6 934 000 рублей — около 106 000 долларов.
“В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление. Эта элегантная гибридная снежинка. Москва — Минск тестдрайв с Оле-Эйнаром прошел на высоте», — написала Домрачева в Инстаграме.
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Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален приобрели кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid, цена на который на официальном сайте марки в России стартует от 6 934 000 рублей — около 106 000...
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