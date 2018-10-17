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Безналичная взятка: гражданин Беларуси получил в России судимость за подкуп сотрудника пограничного управления ФСБ
Починковский районный суд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Беларуси, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
По версии обвинения, вечером 12 февраля текущего года мужчина, находясь в кафе, перевел в качестве взятки 50 тысяч рублей на счет банковской карты, принадлежащей оперуполномоченному ПУ ФСБ России по Смоленской области. За эти деньги пограничник должен был поделиться служебной информацией о расстановке пограничных постов. Обвиняемый же намеревался провезти через границу 5 грузовых автомашин с санкционными товарами.
Преступные действия были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ.
Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Безналичная взятка: гражданин Беларуси получил в России судимость за подкуп сотрудника пограничного управления ФСБ
Починковский районный суд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Беларуси, обвиняемого в совершении преступления...
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