Мать погибшего солдата Александра Коржича: «На памятнике сыну напишите – «Освободителю Печей»

предложил наказать обвиняемых лишением свобо ды: Евгения Барановского сроком на 9 лет, Егора Скуратовича – 6 лет и Антона Вежевича – 7 лет . Государственный обвинитель Юрий Шерсневды: Евгения Барановского сроком на 9 лет, Егора Скуратовича – 6 лет и Антона Вежевича – 7 лет .





В прениях также выступила потерпевшая Светлана Коржич. Женщина говорила о наболевшем в течение получаса. «Белорусский партизан» публикует выдержки из сказанного убитой горем матери.





Обратившись к обвиняемым, Светлана Николаевна сказала: «Земля на нем, а вы, хлопчики, сколько вам не дадут, год-два, три все равно выйдете, и мамы вас любят и детки у вас будут, а у меня уже не будет ни детей, ни внуков. Поэтому я, как потерпевшая, хочу вам сказать, что вы совершили очень большую ошибку и вам за это отдуваться. Барановский сказал: «Эту систему не мы создавали, не нам ее ломать». Я мама, чей сын начал эту систему разрушать. Единственная его ошибка была в том, что он меня не посвящал, что он думал… Какой-то «кодекс пацана» у вас существовал, парень сказал, парень сделал. Я сына учила, что каждый должен отвечать за свое, а вы ушли от ответственности.





Армия у меня забрала моего сына, мое настоящее и будущее. У меня нет больше сына. Идут показательные суды, а начинать нужно с военной академии. Я еще пойду в Министерство обороны, я обещаю, соберу все эти жертвы… В один день в 1996 году погибли 7 человек одной из частей в Печах 72-го учебного центра. Мама одного из них живет в Пинске. У нас по соседству живет солдат, который служил в Печах, он стал инвалидом. Его били 15 человек, а диагноз написали -- психическое расстройство. Папа его приходил ко мне домой. Для чего нам нужна такая армия?





…Все начинается с военкомата, где собирается вся информация о призывнике. И у меня создается впечатление, что мой сын не случайно попал в Печи. Один офицер мне сказал: «Я служил во многих точках, но этот 72-й центр самый зомбированный на деньгах». Создали такие условия: воды горячей нет, мыла нет, носки надо покупать, куда их девал прапорщик, я не знаю, берцы надо купить, военную форму надо заказать у прапорщика Что дальше?





…У меня два варианта было: заплатить в военкомате, чтобы откосить сына от армии, или чтобы он выжил, нанять телохранителя, спонсировать сержантов, офицеров, прапорщиков. Скажите, кому я не доплатила?





У меня большие претензии к командиру Константину Чернецкому [бывший начальник 72 ОУЦ], именно он организовал этот беспредел. Он ничего не видел и не знает. По приезду в часть он вышел со своей свитой и мне объяснил ситуацию. Он мне сказал: «Ваш сын в долгах». В каких долгах, господин офицер, мой сын Саш оржич?





Я благодарна всем средствам массовой информации, которые меня поддержали в трудную минуту. Открыли нашим людям белорусам глаза. Спасибо вам!





Я хочу спросить министра обороны, за какие выдающиеся заслуги полковник Чернецкий пошел на повышение и стал начальником управления Министерства обороны? Четыре смертельных случая, это что я знаю, один с оторванной головой -- нашли в болоте, второй, как мой Саша, повешенный Третий случай -- Артем Басюк [повесился в марте 2017 года]. Руководитель следственной группы по делу Басюка направил письмо министру Равкову, какие меры он принял… Тот передал заму, тот своему еще заму и еще заму. Если бы были приняты меры, мой сын был бы жив. Бездействие министра обороны! Не зря люди голосовали за отставку министра обороны. Сайт этот заблокировали.





Мы сами создали эту систему, что никто ни за что не отвечает. Расследование проводилось в трех направлениях: СК, КГБ и Генеральная прокуратура. Но до сих пор мне никто не сказал, где был мой сын с 26 сентября по 3 октября. Если бы не стали звонить, никто не стал искать вообще, пока труп вообще бы не разложился. Я не согласна с тем, что расследование и судебное разбирательство проводились по доведению до самоубийства. Я ничего не знаю! Я отправила своего сына служить в армию. Нормального, здорового, красивого парня, который исколесил много стран, он долго находился за границей. Для чего? Чтобы его порвали в нашей белорусской армии? Я с этим не согласна!





…Я была два или три раза у главы администрация президента Кочановой. Пойду еще раз, она обещала поставить за счет министерства памятник. Напишите на нем -- «Освободителю Печей». Он открыл эти Печи, это гиблое болото, гиблое место послевоенных времен. Сколько там крови! Сколько там молодых парней погибло! Мне люди рассказывали, там были камеры пыток, где сына моего нашли, а эти венткамеры для мумифицирования трупов. Для чего его там держали? Никто не знает, почему там хранилась металлическая лестница, лом, две лопаты и две канистры с ГСМ.





Я еще пойду к Александру Григорьевичу, пусть спросит у своего командира, бывшего начальника учебного центра, они забрали его на повышение в Минобороны, за какие заслуги? За выдающиеся? За убийства наших детей, которые происходят безнаказанно?





Я считаю это вообще вопиющие факты! А мы спрашиваем с этих… Пусть бы их научили, дали нагоняй Вяжевичу, Скуратовичу… Они молодые люди они солдаты-срочники. А кадровые офицеры наши! Я работаю на двух работах, плачу налоги. Пусть Министерство обороны ответит по полной программе! Как они забрали моего сына и привезли его к подъездку. И то сказали мне, не везите домой, везите скорее на кладбище! Извините, я что ночью на кладбище сына повезу! Они его еще не загримировали! Я его кремом для снятия макияжа помазала, все вылезло, живые раны -- ссадина на лбу, дырка над губой… Что это такое! Мы его переодели в гражданское, нам не нужна эта форма, я передам ее министру обороны, это подарочек от Светланы Коржич.





Правильно президент сделал, поставив начальником центра Вячеслава Будика. Мы с ним долго беседовали. Он сказал, все зависит от командира, а командир самоустранился, через дорогу у него офис, а он не знает, что у него делается в части. Где был наш высший офицерский состав? Командир роты в первую очередь, потом этот политрук Чирков, он уже ушел, менеджером работает, скрылся от ответственности. Майор-психолог -- безнаказанно, командир части – безнаказанно, командир Чернецкий -- ушел на повышение. Пусть все знают, какой беспредел в нашей армии. Спасибо моему сыну, разворошил это осиное гнездо. Что там произошло? Самоубийством там даже не пахнет».





В настоящее время в суде выступают адвокаты.



