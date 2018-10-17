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Таиланд отменит оплату за визы по прибытии для граждан 21 страны. В том числе белорусам

18.10.2018 13:11 — Разное | Партизан  
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Власти Таиланда планируют отменить визовой сбор по прибытии для граждан 21 страны в ноябре-декабре 2018 года, чтобы дополнительно привлечь в страну иностранных туристов, сообщает Bangkok Post.



Граждане стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Японии, США, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), России и еще нескольких государств, имеют право безвизового въезда в Таиланд. Но помимо безвизового списка, существует список из 21 страны, граждане которых могут въезжать в Таиланд, оформив визу по прибытии.  В этот список входят Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и т.д. 

Журналисты отмечают, что при помощи нововведения власти страны намерены привлечь в первую очередь туристов из Китая. Но и белорусам приятно...


 
 
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Власти Таиланда планируют отменить визовой сбор по прибытии для граждан 21 страны в ноябре-декабре 2018 года, чтобы дополнительно привлечь в страну иностранных...
 
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