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Должностные лица Министерства энергетики и «Брестэнерго» получили сроки за взрыв на ТЭЦ

18.10.2018 12:57 — Разное | Партизан  
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В Брестском областном суде сегодня состоялось оглашение приговора по делу о взрыве на строящейся Лунинецкой ТЭЦ, передает БелТА.

Взрыв на Лунинецкой ТЭЦ произошел 26 августа 2014 года. В результате обрушения конструкций строящегося здания погиб один человек, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фигурантами уголовного дела являются четверо должностных лиц системы Министерства энергетики и РУП «Брестэнерго». Двое из них признаны виновными по ч. 3 ст. 425 (бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия) УК. Они приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также на пять лет они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях энергетического комплекса.

Еще один человек признан виновным по ч. 3 ст. 425 и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он на четыре года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в организациях энергетики. Также он приговорен к исправительным работам сроком на один год с удержанием в доход государства 20% заработка. Фигуранты заключены под стражу в зале суда.

Четвертый подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 427 УК. Он приговорен к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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В Брестском областном суде сегодня состоялось оглашение приговора по делу о взрыве на строящейся Лунинецкой ТЭЦ, передает БелТА.
 
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