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Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»
Таинственный британский художник Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения своей картины.
В опубликованном им видео показан процесс конструирования рамы со встроенным шредером. На кадрах механизм полностью разрезает картину на полоски. После этого появляется текст: «На репетициях срабатывало каждый раз».
Однако в нужный момент устройство всё-таки не сработало. Работа «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе разрезалась до середины. Остатки продали почти за 1,5 миллиона долларов.
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Таинственный британский художник Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения своей картины.
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