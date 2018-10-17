Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»









В опубликованном им видео показан процесс конструирования рамы со встроенным шредером. На кадрах механизм полностью разрезает картину на полоски. После этого появляется текст: «На репетициях срабатывало каждый раз».





Однако в нужный момент устройство всё-таки не сработало. Работа «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе разрезалась до середины. Остатки продали почти за 1,5 миллиона долларов.