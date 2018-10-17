В Бобруйске младенца выбросили в кусты

Плач младенца накануне вечером услышали врачи скорой медицинской помощи, приехавшие на вызов в один из домов в частном секторе. Малыш лежал на земле в десяти метрах от жилого дома и плакал.





"Мальчику оказана квалифицированная помощь, он находится под присмотром врачей", - уточнили в СК.





Там добавили, что незадолго до этого на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что у женщины в одном из домов начались роды.





Правовая оценка ситуации будет дана после совершения первоначальных следственных действий. На месте работают представители СК.



