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В Бобруйске младенца выбросили в кусты

18.10.2018 12:48 — Разное | Партизан  
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Новорожденного ребенка нашли в кустах в Бобруйске, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.

Плач младенца накануне вечером услышали врачи скорой медицинской помощи, приехавшие на вызов в один из домов в частном секторе. Малыш лежал на земле в десяти метрах от жилого дома и плакал.

"Мальчику оказана квалифицированная помощь, он находится под присмотром врачей", - уточнили в СК.

Там добавили, что незадолго до этого на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что у женщины в одном из домов начались роды.

Правовая оценка ситуации будет дана после совершения первоначальных следственных действий. На месте работают представители СК.

 
 
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Новорожденного ребенка нашли в кустах в Бобруйске, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.
 
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