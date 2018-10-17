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В Бобруйске младенца выбросили в кусты
Новорожденного ребенка нашли в кустах в Бобруйске, сообщили
Плач младенца накануне вечером услышали врачи скорой медицинской помощи, приехавшие на вызов в один из домов в частном секторе. Малыш лежал на земле в десяти метрах от жилого дома и плакал.
"Мальчику оказана квалифицированная помощь, он находится под присмотром врачей", - уточнили в СК.
Там добавили, что незадолго до этого на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что у женщины в одном из домов начались роды.
Правовая оценка ситуации будет дана после совершения первоначальных следственных действий. На месте работают представители СК.
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Новорожденного ребенка нашли в кустах в Бобруйске, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.
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