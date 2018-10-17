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В Богушевске пенсионерки вышли на акцию протеста
В городском поселке Богушевск Сенненского района закрывают больницу и поликлинику. Они обслуживали 2, 5 тысячи жителей поселка и 2 тысячи жителей окрестных деревень.
Забирают и единственную машину скорой помощи, переводят в райцентр Сенно. Туда же придется ездить и на прием к врачу.
Люди не соглашаются, объяснила
«Расстояние между Богушевском и Сенно 36 км. Представляете, сколько будет ехать та скорая помощь? А людям как добираться до поликлиники, когда автобус ходит три раза в день и только в выходные чаще? Ехать на нем - час, а то и полтора. И не бесплатно - 6 рублей в одну сторону».
Утром 18 октября около 100 человек пришли протестовать к больнице. Большая ачсть протестующих пенсионеры.
Клавдии Черновой, местной пенсионерке, уже за 80, она не хочет ездить в Сенно.
«Сенненскую больницу у нас называют" долина смерти ", оттуда только гробы привозим! Туда никто не хотел ехать, хотя Сенно и центр района. А в нашу больницу приходилось ждать очереди по две недели. А если у меня давление, если инсульт? Я была готова в ноги броситься главному врачу Снежанне Богдановой, чтобы только взяла », - жалуется пенсионерка.
Сама Снежанна Богданова к людям не вышлао, хотя во время собрания в больнице как раз происходило совещание с участием районного отдела здравоохранения. Обратился к толпе только главный врач Сенненского районной больницы Игорь Мизавцов: сказал, что очень удивлен, так как "никакого собрания здесь не планировалось».
Возмущенные жители потребовали встречи с руководством района. Председателю Сенненского райисполкома позвонил представитель БХК Василий Береснев.
«Я дозвонился в райисполком, но там сначала возмутились: мол, нарушаете законодательство, у вас там несанкционированный митинг, – рассказал он. – Я объяснил, что ничего незаконного не происходит, что люди хотят увидеть представителей районного начальства. Тогда пообещали организовать встречу в Доме культуры ".
Местные власти объясняют, что у них нет денег на содержание больницы и поликлиники в Богушевске.
Когда-то в Богушевске было около 30 тысяч жителей, здесь были роддом, больница, две поликлиники - детская и взрослая. Но постепенно - и в советское время, и потом - все это стали закрывать. Хотя только в 2010-м году в Богушевской больнице сделали капитальный ремонт, то есть закрывать не планировали.
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В городском поселке Богушевск Сенненского района закрывают больницу и поликлинику. Они обслуживали 2, 5 тысячи жителей поселка и 2 тысячи жителей окрестных...
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