ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Главное в работе администрации – честное и справедливое отношение к людям

18.10.2018 13:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко: Главное в работе администрации – честное и справедливое отношение к людям

http://president.gov.by

Александр Лукашенко 18 октября провел совещание с руководством Администрации президента, где потребовал полного взаимодействия и слаженной работы всех блоков власти в стране.

Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации – быть монолитным экспертным центром. Вместе с тем он обратил внимание на разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами. "Вы должны заниматься своим делом, – сказал глава государства. – А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там".

Кадровую политику президент назвал одной из ключевых функций администрации, обратив внимание на необходимость ее совершенствования и улучшения на всех уровнях.

Лукашенко подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все возможные вызовы. Он также высказал пожелание, чтобы работа в сфере идеологии осуществлялась более системно.

В целом политика должна строиться на принципах справедливости. "В основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости", – подытожил президент.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 18 октября провел совещание с руководством Администрации президента, где потребовал полного взаимодействия и слаженной работы всех блоков...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таиланд отменит оплату за визы по прибытии для граждан 21 страны. В том числе белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика