Лукашенко: Главное в работе администрации – честное и справедливое отношение к людям

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Александр Лукашенко 18 октября провел совещание с руководством Администрации президента, где потребовал полного взаимодействия и слаженной работы всех блоков власти в стране.

Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации – быть монолитным экспертным центром. Вместе с тем он обратил внимание на разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами. "Вы должны заниматься своим делом, – сказал глава государства. – А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там".

Кадровую политику президент назвал одной из ключевых функций администрации, обратив внимание на необходимость ее совершенствования и улучшения на всех уровнях.

Лукашенко подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все возможные вызовы. Он также высказал пожелание, чтобы работа в сфере идеологии осуществлялась более системно.

В целом политика должна строиться на принципах справедливости. "В основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости", – подытожил президент.