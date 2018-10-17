ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования гродненца

18.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные Штаты Америки депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

 

США депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования гродненца

 

"В Национальном аэропорту Минск 17 октября представители правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки передали представителям Следственного комитета Беларуси задержанного и депортированного из США 21-летнего жителя Гродно, который почти два года скрывался от уголовного преследования. Такое решение было принято американской стороной на основании меморандума о взаимопонимании и оказании правовой помощи по уголовным делам, который был подписан 30 января заместителем директора ФБР Полом Эббейтом и председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем в штаб-квартире Федерального бюро расследований США в Вашингтоне", - рассказали в пресс-службе.

 

 

Депортированный белорус в июне 2015 года был осужден судом Октябрьского района Гродно за незаконный оборот психотропных веществ (ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). В период отбывания наказания он совершил новые преступления. "В частности, 27 мая 2016 года он приобрел через интернет особо опасное психотропное вещество, с которым и был задержан на следующий день в Гродно сотрудниками органов внутренних дел. В период расследования подозреваемый скрылся от уголовного преследования, в связи с чем ему было заочно выдвинуто обвинение в совершении двух преступлений - незаконном обороте психотропных веществ (ст. 328 УК Беларуси) и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК Беларуси). В качестве меры пресечения было выбрано заключение под стражу и вынесено постановление об объявлении розыска, в том числе международного по линии Интерпола. Был установлен, задержан и впоследствии осужден гражданин, сбывший психотропное вещество скрывшемуся жителю Гродно", - отметили в Следственном комитете.

 

 Разыскиваемого белоруса задержали в августе 2017 года в округе Джексон штата Флорида США за мошенничество. В настоящее время производство по уголовному делу возобновлено. После проведения необходимых следственных действий обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе.

США депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования гродненца

 Следственный комитет Беларуси выражает признательность Федеральному бюро расследований США, национальным центральным бюро Интерпола в США и Беларуси, посольству США в Беларуси за последовательную реализацию меморандума и достигнутых договоренностей, содействие в реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления и подтверждает готовность осуществить встречные действия со своей стороны.

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты Америки депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строителям будут по-новому считать зарплаты. Сколько им сейчас платят и сколько работников потеряла отрасль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика