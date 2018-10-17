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У белорусов осталось меньше месяца, чтобы уплатить сбор на землю, дома и квартиры

18.10.2018 14:01 — Разное | Tut.by  
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У белорусов осталось меньше месяца, чтобы уплатить имущественные платежи — земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю. Крайний срок уплаты сбора — 15 ноября. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Извещения на уплату имущественных сборов налоговики направляют по почте или электронным способом — в личный кабинет пользователя на сайте МНС.

Те, кто не получил извещение на уплату имущественных налогов, может обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости либо земельного участка. Налоговики подскажут сумму сбора.

Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по почте.

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этого нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.

 

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У белорусов осталось меньше месяца, чтобы уплатить имущественные платежи - земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю.
 
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