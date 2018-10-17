В Гомеле нашли пьяного водителя, из-за которого попал в ДТП экипаж ГАИ

В Гомеле нашли скрывшегося с места ДТП пьяного водителя, на поиски которого ехал попавший в среду в аварию экипаж ГАИ.





Сначала оперативники обнаружили машину, а позже, примерно в 20.30, нашли и водителя. Им оказался 43-летний гомельчанин с 1,73 промилле алкоголя в крови.

Сам задержанный пояснил, что за день до инцидента выпил бутылку водки объемом 0,7 литра. На следующий день с утра выпил литр пива, после чего сел за руль и поехал на работу. В 15.50 при повороте с улицы Междугородняя на улицу Лазурная совершил столкновение с другим легковым автомобилем. С места происшествия скрылся, так как испугался.

Напомним, именно за этим скрывшимся с места ДТП пьяным водителем мчался вечером 17 октября экипаж ГАИ, который попал в аварию. В результате пострадали два сотрудника батальона дорожно-патрульной службы. Один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УВД, сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и звуковую сигнализацию и заблаговременно выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную произошло столкновение с BMW. Автомобиль ГАИ ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину.