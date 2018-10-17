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В Гомеле нашли пьяного водителя, из-за которого попал в ДТП экипаж ГАИ
В Гомеле нашли скрывшегося с места ДТП пьяного водителя, на поиски которого ехал
Сначала оперативники обнаружили машину, а позже, примерно в 20.30, нашли и водителя. Им оказался 43-летний гомельчанин с 1,73 промилле алкоголя в крови.
Сам задержанный пояснил, что за день до инцидента выпил бутылку водки объемом 0,7 литра. На следующий день с утра выпил литр пива, после чего сел за руль и поехал на работу. В 15.50 при повороте с улицы Междугородняя на улицу Лазурная совершил столкновение с другим легковым автомобилем. С места происшествия скрылся, так как испугался.
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Сначала оперативники обнаружили авто, а позже, примерно в 20.30, нашли и водителя. Им оказался 43-летний гомельчанин с 1, 73 промилле алкоголя в крови.
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