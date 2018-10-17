Какая продукция запрещена к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь?

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции и выдаче предписаний о прекращении (приостановлении) действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия такой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза.

В перечень импортных товаров, запрещенных к ввозу и реализации, попадают пищевая продукция, детские игрушки, обувь, одежда для детей дошкольного и младшего возраста, школьные принадлежности, посуда кухонная, издательская и книжная продукция, мебель, косметические средства, бельевые, медицинские и пиротехнические изделия, электротехническая продукция, лампы светодиодные и другие товары.

Согласно документам, указанные товары произведены в Китае, Польше, Украине, Турции, Российской Федерации и других странах.

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь размещен на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь http://www.gosstandart.gov.by → Реестры → Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.

Обращаем внимание субъектов хозяйствования на недопущение нахождения в реализации данной продукции в торговой сети города Пинска.

Пинский горисполком